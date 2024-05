Mit einem Messer hat ein 40-Jähriger in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Wien-Margareten drei Personen im Zuge eines Streits zum Teil schwer verletzt. Die Opfer erlitten mitunter gravierende Stich- und Schnittverletzungen. Die Berufsrettung brachte sie in Krankenhäuser. Derzeit bestehe jedoch keine Lebensgefahr, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Verdächtige wurde nach einer Sofortfahndung gegen 02.50 Uhr festgenommen.

Alkohol im Spiel

Die weiteren Vernehmungen der Lokalgäste und des 40-jährigen Österreichers durch das Landeskriminalamt, Außenstelle Mitte, seien im Gange, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA. Der Verdächtige dürfte nach Angaben einer Zeugin stark alkoholisiert gewesen sein. Die näheren Hintergründe des Streits sind nicht bekannt.