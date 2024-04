Bei einem Spaziergang wurde ein Salzburger Pensionist von einem Hund gebissen. Der 78-jährige Pinzgauer wurde vom frei laufenden Vierbeiner an der Schulter verletzt.

Mehrere Vorfälle

Gemeinsam mit der 53-jährigen Besitzerin des Hundes konnte er das Tier schließlich von sich wegbringen. Die Rettung brachte den Mann daraufhin ins Krankenhaus. Die Hundehalterin wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

In den letzten Wochen und Monaten gab es vermehrt Meldungen von übergriffigen Hunden. Ein Rehapatient ist Ende März bei einer Wanderung in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) von zwei Hunden gebissen worden. Der 57-Jährige war an einem Campingplatz vorbeigegangen, als die Tiere von einem Wohnwagen durch die Hecke ihn ansprangen. Sie bissen ihn in Unterarm, Oberschenkel und Gesäß. Der Besitzer zerrte die Hunde von dem Opfer weg, dessen Frau sperrte sie in den Caravan ein.

Besonders tragischer endete ein Vorfall im Oktober 2023. Damals fiel ein Hund über eine Joggerin her und verletzte sie tödlich. Die 38-jährige Besitzerin wurde 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt verurteilt