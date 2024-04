Ein 46-Jähriger soll Samstagmittag in Oberwart versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Dabei soll er sie mit einer Waffe bedroht haben. Die Frau konnte flüchten und wurde von einer Nachbarin bemerkt, die die Exekutive verständigte. Ob die beiden in einer Beziehung standen und ob es sich um die Wohnung des mutmaßlichen Täters gehandelt hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gewehr in Wohnung beschlagnahmt

Der Mann wurde festgenommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Beide sind kosovarische Staatsbürger. In der Wohnung wurde ein Kleinkalibergewehr sichergestellt, erklärte ein Sprecher auf APA-Anfrage. Der Festgenommene wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt eingeliefert und U-Haft wurde beantragt.