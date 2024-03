Süret Jovanovic lässt die bunten Blasen fliegen. Sie weiß, wie sie die „Zwergis“ beeindrucken kann. Die Kinder kommen angelaufen, wenn die 52-Jährige mit der verspiegelten Sonnenbrille ihre Seifenblasen-Maschine anwirft und ins Mikrofon spricht: „Lassen Sie sich verzaubern von der wuuunderbaren Märchenwelt.“

Diese Woche ist der Prater in die neue Saison gestartet. Offiziell als Würstelprater. Davor hieß er seit der Weltausstellung 1873 amtlich „Volksprater“. Auch wenn die meisten ohnehin schon den „richtigen“ Namen verwendet haben. Der „Wurstelprater“ ist nach der volkstümlichen Figur des „Hanswurst“ – einem Vorgänger des „Kasperls“ – benannt. Die sogenannten „Wursteltheater“ legten im 18. Jahrhundert den Grundstein für den heutigen Freizeitpark, erklärt Werner Michael Schwarz vom neuen Pratermuseum. Letztes Jahr knackte der Prater die Sieben-Millionen-Besucher-Marke. Heuer will man das noch toppen. Mit neuen Attraktionen wie dem Wasserfahrgeschäft „River Rafting“ und dem „Wiener Looping“ – die 31 Meter hohe Achterbahn soll ab Herbst eine Straße überqueren und bis zu 81 km/h schnell sein.

„Ferienhaus ohne Schrebergarten“

Die Grottenbahn mit Süret Jovanovic im Fahrgeschäftshäuschen sieht eher gemäßigtes Tempo vor. Sie ist ein echtes Traditionsstück im Prater, zählt zu den ältesten und bekanntesten Attraktionen, 1951 fuhr die elektrisch betriebene Bahn zum ersten Mal los. In einem der Waggons sitzend können Klein und Groß für 3,50 Euro pro Nase 30 Schaukästen bestaunen. Die „Grotten“ zeigen detailreich und mit Figuren Szenen aus Märchen wie Schneewittchen oder Rotkäppchen. Süret Jovanovic nennt die Grottenbahn seit mehr als 20 Jahren ihr „zweites Zuhause“ oder ihr „Ferienhaus ohne Schrebergarten“.

Die Grottenbahn © Christoph Kleinsasser

Durch eine Anzeige in der Zeitung ist sie auf den Job gestoßen, vorher war sie Chemielaborantin, erzählt die 52-Jährige im tiefsten Wienerisch, als ihr ein Praterkollege einen Becher hinstellt: „Kaffee mit vier Stück Zucker.“ Das Team beim Prater, das ist „wie eine große Familie“, sagt Jovanovic. Man tratscht, vertreibt sich gegenseitig die Müdigkeit nach einem langen Tag, witzelt. Derzeit sind noch ein paar Stellen ausgeschrieben, man kämpft in der Freizeitbranche mit Personalmangel.

© Christoph Kleinsasser

Kurze Zeit heile Welt

Das Geschäft mit dem Vergnügen? „Das ist schon der beste Job der Welt“, sagt Jovanovic. Sie ist einer dieser Menschen, die Energie aus Begegnungen schöpfen, die gern einmal mehr Rummel haben. Und „die Grottenbahn kennt halt jeder, die Zeit, aber auch der Zauber sind hier stehengeblieben“. Die Figuren, der Geruch, all die Jahre hat sich hier kaum etwas geändert. Nur ein Waggon ist neu: „Unser Drache ist in Pension.“ Der Waggon mit dem Fabelwesenkopf ist jetzt im Pratermuseum.

© Christoph Kleinsasser

Tag für Tag sperrt Jovanovic das Fahrgeschäft auf, unterzieht die Bahn einem kurzen „TÜV“, macht vorbeigehende Kinder neugierig und achtet auf die Sicherheit. Das Beste sind für sie die Gesichter nach der Fahrt.

Gerade steigt ein kleiner Bub mit seiner Mama aus, beide strahlen. Jovanovic ruft den Kleinen zu sich, für jedes Kind gibt es bei ihr an der Kassa am Ende eine Überraschung. Zwischen Spielzeugautos, Action-Figuren und Einhorn-Haarreifen sucht sich der Bub einen blauen Delfin-Stempel aus.

Die Wienerin ist selbst Mutter von zwei Töchtern und Oma von zwei Enkelkindern. Ihr eigenes Lieblingsmärchen war immer das Dschungelbuch, auch dem Nachwuchs zeigt sie die Märchenwelt. Daheim und wenn sie die Oma bei der Grottenbahn besuchen. Die Welt der Geschichten, das ist für kurze Zeit „eine heile Welt“, meint Jovanovic. Gerade jetzt sei das wichtig.

© Christoph Kleinsasser

Promi-Auflauf in der Grottenbahn

Aus den Lautsprechern tönt zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit das Intro der Kinderserie „Sissi“. An die Geräuschkulisse hat sich Jovanovic längst gewöhnt. Sie sucht die Musik aus. Nachmittags etwa Lieder aus Serien, abends Disco-artiges. Stimmung machen, das kann die 52-Jährige. „Meine Kollegen nennen mich DJ Grotte“, sagt sie und lacht. Sie selbst hört am liebsten lateinamerikanische Musik: „Das gibt im Hochsommer so Urlaubsfeeling.“

„DJ Grotte“ ist auch über die Pratergrenzen bekannt. Sie wird oft auf der Straße erkannt, meint sie. Egal ob sie sich an die Leute erinnert oder nicht, sie grüßt sie dann freundlich. Über die Jahre sind die Stammgäste gekommen und auch so manch ein „Promi“ hat sich in der Grottenbahn der Nostalgie hingeben lassen, Arabella Kiesbauer oder Hella von Sinnen etwa. Jovanovic hat schon ein paar Selfies auf ihrem Handy gesammelt.

Die nächsten Kinder schlendern am Fahrgeschäft vorbei, Süret Jovanovic zückt Seifenblasenmaschine und Mikrofon. Als sie klein war, wollte sie Clown oder Schauspielerin werden, sagt sie. „Da bin ich jetzt schon sehr nah dran!“