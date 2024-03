Die Wogen gehen hoch. Eine Frau mit Kopftuch soll auf ihre Bewerbung in einer Grazer Apotheke zur Antwort bekommen haben: „Toll, was sollen wir mit einer Schleiereule? Ein Wahnsinn, gibt es da noch Österreicher?“ Der Verfasser: Ein Apothekenbesitzer, der die Nachricht eigentlich seiner Frau schreiben wollte, sich aber beim Adressaten irrte und das Mail versehentlich an die Bewerberin schickte. Die angesprochene Frau veröffentlichte die Email anschließend auf Reddit. Hier wurde das Posting bereits 1000 Mal geteilt. In der „Kleine Zeitung“-Community wird neben der Bewertung der Aussage des Mannes auch das Verhalten der Frau heftig diskutiert. Viele sehen darin eine Verletzung des Briefgeheimnisses.