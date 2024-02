Verzweifelt wandte sich Sabine Szarka an die Kleine Zeitung. Ob es denn die Möglichkeit gäbe, Hunde vorzustellen, die auf Pflegestellen in der Steiermark wohnen und darauf warten, adoptiert zu werden, um endlich in ihr Für-Immer-Zuhause ziehen zu können. Der Verein, für den sich Sabine Szarka einsetzt, heißt „Tierhilfe für Ungarn“, der ein Tierheim in Karmacs betreibt. Viele engagierte Menschen kämpfen hier für das Wohl der Hunde, fahren regelmäßig dorthin, reinigen und setzen Zwinger instand, gehen mit den Hunden spazieren - und vor allem suchen sie Familien oder Pflegeplätze für die Tiere und organisieren die offizielle und legale Aus- und Einreise und haben zu dem Zweck auch eine Betriebsstätte in Österreich gegründet. Eine engagierte Helferin, die sich seit Jahren für den Verein einsetzt, ist Sabine Szarka. „Ich stolperte eines Tages über einen Beitrag auf Facebook“, erzählt die Tierschützerin. Vorgestellt wurde die Hündin Hope aus Targu Jiu, „einem der schrecklichsten Shelter in Rumänien. Sie war dort seit acht Jahren unter grässlichsten Umständen gefangen war. Ich war fassungslos - so lange und in diesem Dreck musste sie sitzen, ohne Futter, die Augen tot. Also beschloss ich, zu helfen, und merkte bald, dass das nicht so einfach war.“

Schwarze Schafe im Tierschutz

Die Gesetze in Österreich seien sehr streng, wenn man einen Hund legal nach Österreich bringen will, was auch gut sei, betont Papst. In dieser Zeit sei sie auch an einige schwarze Schafe im Tierschutz geraten, denen es mehr um Profit ging als darum, Tieren zu helfen: „In der Zeit lernte ich viel über die Gesetzeslage in Österreich. Ich forderte Unterlagen, Untersuchungen, Nachweise über Impfungen usw. an und machte mich auf die Suche nach einem Verein, der mich hier unterstützen würde.“ Eines Tages stieß sie auf den Verein „Tierhilfe für Ungarn“: „Ein sehr korrekter Verein - hier wird alles offiziell nur mit den nötigen Papieren erledigt.“ Für Hope fand sie ein Zuhause - der nächste Hund folgte, der ihr Herz berührte und für den sie sich engagierte.

Und auch derzeit hat Papst eine Liste von Hunden, die auf steirischen Pflegestellen untergebracht sind und für die dringend Plätze gesucht werden. Eine davon ist die Hundeomi Csöpi. Die 15 Jahre alte Mischlingshündin wurde von ihrer Familie zu ihrer früheren Pflegemama gebracht - nach dem Urlaub wolle man sie wieder holen. Doch die Familie tauchte nie mehr auf. Nun wartet die Omi sehnsüchtig auf einen liebevollen Platz, wo sie ihren Lebensabend verbringen kann.

Auch Dieo lebt derzeit auf einer Pflegestelle in Mureck. Dio ist ein American Staffordshire Terrier. Der Bub wurde im Juni 2020 geboren. Dio wird auch liebevoll „der große Schmuser“ genannt! Der menschenbezogene kastrierte Rüde ist 33 Kilogramm schwer und sucht eine konsequente und liebevolle Familie ohne Katzen, dafür mit Rasseerfahrung. Seine Familie sollte ganz für ihn da sein, auch kleine Kinder sollten nicht in der Familie sein. Dio liebt lange Spaziergänge und fährt gerne Auto. Er bleibt auch brav alleine zu Hause, kennt sowohl Zwinger als auch Maulkorb!

Auch Elfie, die derzeit in St. Marein untergebracht ist, ist schon eine ältere, liebevolle Hundedame, die die Nähe der Menschen genießt und einfachein warmes, kuscheliges Plätzchen sucht! Elfie ist ein absoluter Anfängerhund. Sie ist freundlich zu Mensch und Tier, auch zu Katzen, und trotz ihres Alters noch fit und lebenslustig. Die Hundedame fährt auch problemlos im Auto mit, bleibt alleine und würde sich als Zweithund eignen.

Linas Schicksal schmerzt und der Hündin wäre ihr Lebensglück so sehr zu vergönnen. Die acht Jahre alte Malinois-Hündin wollte ein Nachbarshuhn stehlen und blieb dabei mit dem Bein im Zaun hängen. Als der Besitzer sie entdeckte, beschloss er, sie nicht zu befreien, als Strafe für ihr Verhalten. Nachdem die Wunde nicht verheilte, wurde die Tierhilfe für Ungarn gerufen. Lina verlor leider ihr Bein durch den Vorfall, es war nicht mehr zu retten. Dadurch ist sie aber keineswegs eingeschränkt. Andere Hunde mag sie je nach Sympathie. Lina wohnt derzeit in Mureck, ist sehr intelligent, geht an der Leine, fährt Auto und kann alleine bleiben. Sie mag die Nähe des Menschen und wäre eine lebensfrohe und treue Begleiterin.

Mogli hat es wirklich nicht leicht, er ist ein echter Notfall. Der vierjährige Rüde war erst seit Oktober 2022 bei seinem Besitzer, doch aufgrund einer Erkrankung musste sein Herrchen ins Krankenhaus und konnte sich danach nicht weiter um ihn kümmern. Mogli trauert sehr. Deshalb wird alles versucht, schnell für den tollen Kerl wieder ein Plätzchen zu finden. Gesucht werden für ihn hundeerfahrene Menschen, die ihn mit konsequenter und liebevoller Führung spüren lassen, dass man sich auf Menschen verlassen kann und er in Sicherheit ist. Er fährt im Auto mit, fühlt sich auch in einer Wohnung ohne Garten wohl, versteht sich mit anderen Hunden, mag aber weder Kinder noch Katzen.

Mogil | Mogli ist vom Pech verfolgt ein echter Notfall © Tierhilfe für Ungarn

Shiva (geb. Mai 2015) kam am 28. November 2016 zur Tierhilfe für Ungarn. Sie wurde auf der Straße aufgegriffen, ihr Hals war schwer verletzt, wie aufgeschlitzt. Nach intensiver Behandlung - was sie mit sehr viel Geduld ertragen hat - geht es Shiva heute sehr gut. Shiva liebt alle Menschen, ob groß oder klein, es ist ihr egal, wer mit ihr knuddelt. Shiva hätte ihre Familie gerne für sich alleine, sie mag keine anderen Hunde, wobei sie bei Hundebegegnungen an der Leine völlig entspannt ist. Ein Garten wäre großartig. Wer schenkt der lieben Shiva ein Zuhause?

Stefani ist eine energiegeladene Hündin und braucht viel Aufmerksamkeit. Die dreijährige Staff-Terrier-Mix-Hündin klettert gerne über hohe Zäune, daher wäre eine Wohnung ideal. Sie geht brav an der Leine und fährt auch gerne mit dem Auto. Sie ist geeignet für Familien mit älteren Kindern.

Stefanie | Stefanie ist sehr energiegeladen © Tierhilfe für Ungarn

Teddy verbrachte über vier Jahre im Zwinger in Rumänien, davor in einer Tötungsstation. Im Oktober 2024 durfte er nach Österreich reisen und der Bub macht sich einfach großartig! Er hat sich bereits super ins Rudel seiner steirischen Pflegefamilie integriert, geht schon toll Leine, begrüßt Besucher freundlich und ist am liebsten in der Nähe seiner Menschen, jetzt soll er seine große Chance bekommen und seine „Für-Immer-Familie“ finden.

Der kleine Terrier-Rüde Rudi ist leider unverträglich - und sitzt immer noch im Tierheim in Karmacs. Szarka: „Er wurde von Menschenhand falsch erzogen - hätte zur Jagd abgerichtet werden sollen und das ging total schief. Seither attackiert er Hunde, Katzen usw. An der Leine ist alles gut, aber wehe, er ist ohne Leine. Im März wird er vier Jahre alt und verbringt mittlerweile fast sein ganzes Leben im Tierheim - keine Anfragen, niemand will ihn. Leider er ist nicht mit anderen Hunden verträglich und ich kann ihn daher nicht zu mir holen. Wenn ich ins Tierheim fahre, kümmere ich mich den ganzen Tag um ihn und seine Zwinger-Nachbarin Alpha - eine wunderschöne Huskyhündin, die nichts als herauswollen. Beide springen und weinen in ihren Zwingern - es bricht einem das Herz.“ Nun sammelt Sabine Szarka Geld, um Rudi in einer steirischen Hundepension unterbringen zu können, sobald ein Platz frei wird. Und sie hofft immer noch, vielleicht doch eine hundeerfahrene und verantwortungsbewusste Familie für ihn zu finden.

Rudi | Rudi wurde von Menschenhand „verhaut“ © Tierhilfe für Ungarn

Jenni ist eine verträgliche, gutmütige und liebevolle Labrador-Mix-Dame, neun Jahre alt und kastriert. Kinder in der Familie sollten schon etwas größer sein, Katzen sind ihr egal - zumindest wenn sie weit weg sind. Sie liebt Ballspiele, fährt gerne im Auto mit, kann alleine bleiben, ist sehr menschenbezogen, trotzdem ist es von Vorteil, Hundeerfahrung mitzubringen. Jenny ist stubenrein und kennt die Grundkommandos.

Jenny | Jenny ist liebevoll und gutmütig © Tierhilfe für Ungarn

Auf Sabine Szarkas Facebook-Profil finden sich viele weitere Hunde, die sehnsüchtig auf einen neuen Platz warten.