Ein 47-jähriger Skifahrer ist am Montag im Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch (Bez. Bludenz) in Bergnot geraten. Bei seiner letzten Abfahrt des Tages verlor er im freien Skiraum gegen 16.45 Uhr einen Ski und rutschte in steiles Waldgelände ab.

Nach etwa 100 Metern fand er wieder Halt auf einer ebenen Lichtung. Ein auf der Skipiste befindlicher Begleiter setzte einen Notruf ab, woraufhin der Deutsche per Tau durch einen Hubschrauber geborgen wurde, so die Polizei.