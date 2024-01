In Grieskirchen in Oberösterreich ist am Dienstag eine Leiche aus der Trattnach gezogen worden, wie mehrere oberösterreichische Medien berichteten. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich habe es sich um einen obdachlosen Mann (66) gehandelt, die genaue Todesursache sei noch nicht bekannt. Es sei eine Obduktion angeordnet worden.

Eine Polizeistreife, die zu Fuß unterwegs war, entdeckte am Vormittag den Körper im Wasser treibend und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Mann nur mehr tot bergen.