Bei einem Zimmerbrand in Karlstetten (Bezirk St. Pölten) ist am frühen Sonntagabend eine Person lebensgefährlich verletzt worden, berichtete die Feuerwehr Karlstetten auf ihrer Internet-Seite. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag die Person bewusstlos am Hauseingang. Mitglieder von Rettung und Feuerwehr starteten umgehend die Reanimation. Der Zimmerbrand wurde binnen einer Stunde gelöscht.