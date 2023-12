Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt mit vier Löschleitungen einen Brand in einem ehemaligen Gasthaus bekämpft. Beim Eintreffen der Kräfte schlugen Flammen aus dem Dachbereich, das Areal um das Gebäude in der Innstraße war stark verraucht. Atemschutztrupps öffneten an mehreren Stellen die Dachflächen mit Motortrennsägen, um das Feuer zu bekämpfen. Das Übergreifen der Flammen auf ein Nebenobjekt konnte verhindert werden. Im Zuge der Kontrollen entdeckte ein Trupp im Gebäude eine Gasflasche und brachte diese ins Freie.

Der Einsatz endetet in den Morgenstunden. Für Teile des Objektes besteht nun Einsturzgefahr.