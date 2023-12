Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochvormittag in Warth (Bezirk Bregenz) schwer verunglückt, als es versucht hatte, einen Skistock zu bergen, den es während der Bergfahrt mit dem Sessellift Jägeralpe verloren hatte. Das Urlauberkind aus Belgien musste laut Polizeibericht mit Verletzungen im Halswirbelbereich mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

Der Skistock war oberhalb der Skipiste in einem ca. 40 Grad steilen Gelände liegen geblieben. Beim Versuch den steilen Hang mit den Skischuhen hinaufzuklettern, rutsche die 13-Jährige aus. Sie schlitterte ca. 42 Meter über hart gefrorenen Schnee auf die sechs Meter breite präparierte Skipiste, geriet in weiterer Folge über diese hinaus und stürzte anschließend rund 115 Meter durch felsdurchsetztes Gelände ab und kam erst in flachem Gelände zu liegen.