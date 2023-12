Alle Jahre wieder sorgt die Weihnachtsziehung der spanischen Lotterie für helle Aufregung. Aus der ganzen Welt kaufen sich Menschen Lose, in der Hoffnung, am Ende doch das große Glück zu haben. Dieses Jahr wurden etwa 2,59 Milliarden Euro an Prämien bereitgestellt. Beim Haupttreffer, dem „Gordo“, werden insgesamt 740 Millionen Euro ausgeschüttet.

Heuer findet sich auch ein Österreicher unter den glücklichen Gewinnern der spanischen Weihnachtslotterie: Die Losnummer 58303 bescherte einem 65-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land ein verfrühtes Weihnachsgeschenk, er gewann 250.000 Euro.