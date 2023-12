Beim Zusammenprall mit einem Autobus ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) schwer verletzt worden. Die 30-jährige Frau wurde per Notarztwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 52-jährige Chauffeur blieb unverletzt. Im Autobus hatten sich keine Fahrgäste befunden.

Laut Polizei dürfte der Busfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne die von rechts kommende Motorradfahrerin übersehen haben und fuhr in eine Kreuzung ein. Die Frau prallte mit ihrem Zweirad in die rechte Fahrzeugseite des Autobusses und kam zu Sturz.