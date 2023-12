Tock, tock, tock. Stille. Tock, tock, tock, tock. Frischer Schnee liegt auf den Feldern, die Straßen sind eisig in Traun in Oberösterreich, es dämmert. Mehrere Häuser reihen sich in der kleinen Siedlung aneinander. Steht man vor einer der Eingangstüren und strengt sich an, hört man das Klopfen.

Es gehört zu Heinrich „Heini“ Blöchl. Er ist 87 Jahre alt, wohnt hier mit Frau Waltraud (74), Tochter Michaela Meindl (52) und Schwiegersohn Günter Meindl (63). Was der Oberösterreicher da mit dem Hammer bearbeitet, sind Walnüsse. Allein wenn die Sprache im heimeligen Wohnzimmer bei Saft und Keksen auf das Knacken kommt, erhellt sich das Gesicht des Pensionisten. Seine Augen beginnen zu funkeln, er lächelt glückselig. „Nüsse knacken, das liebe ich.“ Auf die Schale gekommen ist Heini durch den Nussbaum eines Freundes. Die paar auf den Boden gefallenen Exemplare waren rasch geknackt, der „Spaß“ zu schnell vorbei.

Video: Heini beim Nüsse knacken

Doch Tochter Michaela hat erkannt, wie viel Freude ihrem Papa die mühsame Arbeit macht, also bot sie auf Facebook seine Dienste an: „Heini knackt eure Nüsse für euch.“ Es folgte ein Ansturm. „Die Leute haben uns die Türe eingerannt“, sagt Michaela. Kilo um Kilo an Nüssen landen bei Heini. „Ich bin sozusagen ein Nussknacker geworden“, sagt er. Frau Waltraud wirft ein: „Ja, sei froh, andere werden alte Knacker.”

Waltdraud und Heini Blöchl © KK

Der Mann mit dem „Klopfer“

Heini ist jetzt in seinem dritten Jahr als lebendiger Nussknacker. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Nüsse, heuer waren es schon 150 Kilogramm. Die pensionierte Kindergärtnerin bringt immer wieder welche vorbei und die Köchin vom Altenheim, die die Nüsse zum Keksebacken braucht. Die Volksschullehrerin nimmt Nüsse aus Bosnien mit, eine Deutsche schickt sie aus Teneriffa. Oft sind es dieselben Leute, immer wieder auch neue. „Es hat jeder so eine Freude“, sagt Michaela. Freundschaften entstehen, Plaudereien am Gartenzaun, Kaffeekränzchen, selbstgestrickte Socken zum Dank fürs Knacken.

„Schon langsam habe ich einen Klopfer“, scherzt Heini. Mittlerweile muss jeder, der Nüsse vorbeibringt, ein Formular ausfüllen, damit auch jeder seine Nüsse wiederbekommt. Nicht mehr ganz so frische Nüsse sind ebenso willkommen, Heini kommt es aufs Knacken an. Das Innere bekommen die Vögel.

Heini mit Michaela im Urlaub © KK

Der 87-Jährige war schon immer begabt mit seinen Händen, sagt seine Familie. Er hat die Webereifachschule in Haslach gemacht, dann war er bei der Schweizer Firma Sewag 28 Jahre lang Stoffdesigner. Früher, als er noch besser sehen konnte, hat Heini gemalt. Im ganzen Haus hängen seine Bilder: Feder- und Tuschezeichnungen, täuschend echte Öl-Kopien von großen Meistern, Aquarelle. Das mit den Balletttänzerinnen in der Küche ist Waltrauds Lieblingsbild.

Boogie-Woogie mit Waltraud

Bis zu sechs Stunden am Tag knackt Heini Nüsse in seinem Werkraum. Er macht die Nuss mit dem Hammer auf, fitzelt die essbaren Teile heraus, mit der Hand und einem Messer seines Vaters. Er pfeift, hört über das „Alexa“-Gerät Schlager aus den 50ern. Waltraud strickt neben ihm, Kater Pauli liegt daneben.

Die Sisyphusarbeit beruhigt Heini. Wenn Besuch da ist, er zappelig und seine Hände fahrig werden, verschwindet er. Auch wenn er nicht schlafen kann, geht er knacken. Sobald Waltraud Klopfen hört, macht sie sich keine Sorgen. Bei der Arbeit erinnert sich Heini an Dinge, die vergessen schienen; erzählt vom Krieg oder tanzt in den Pausen mit Waltraud Boogie-Woogie. „So sind die Abende.“

Heini sitzt am Tisch mit den Nüssen. Unter seinen Nägeln hat sich etwas Dreck gesammelt. „Hin und wieder klopft man sich auf den Finger. Aber ich hab noch alle zehn“, sagt er. Nüsse knacken, das ist seins. Schon greift er wieder zum Hammer: tock, tock, tock.