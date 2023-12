Horrorszenario für Österreicher in Südafrika: Ein Reisebus, in dem sich auch österreichische Touristinnen und Touristen befanden, wurde letzte Woche auf dem Weg in ein Safari-Resort in Pretoria von Räubern beschossen. Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte der Kleinen Zeitung den Vorfall am Montagnachmittag. Demnach habe das südafrikanische Außenministerium die österreichische Botschaft in Pretoria in Südafrika informiert, dass es zu einem versuchten Überfall auf den Reisebus gekommen war.

Die Räuber sollen aus einem fahrenden Auto mehrmals auf den Bus geschossen haben. Dem Busfahrer dürfte es aber gelungen sein, durch ein Lenkmanöver das Auto der Räuber zum Stehen zu bringen. Dann fuhr er den Bus zur nächsten Polizeistation. Keiner der Passagiere wurde verletzt.

Das Außenministerium hat in Folge der sich in den letzten Wochen gehäuften Überfälle auf Reisebusse auf der Strecke von Pretoria in Johannesburg zum Urlaubsresort „Sun City“ und dem Safari-Park „Pilanesberg“ die Reiseinformationen für Südafrika entsprechend angepasst.