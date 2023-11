Die Allgemeinmedizin spielt eine zentrale Rolle in der sogenannten Gesundheitsreform: Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist hoffentlich bald fix, die Ausbildungsspanne in der Lehrpraxis soll auf zwei Jahre ausgedehnt werden, der Ansatz wird von allen Seiten gutgeheißen. Bloß um die Finanzierung beim Allgemeinmediziner vor Ort – zahlen jetzt Ärzte, Kassen, Bund oder Länder? – ist schon wieder ein Streit entbrannt.

Das Thema wird auch beim heute beginnenden großen Allgemeinmediziner-Kongress diskutiert werden. Bis Samstag hat die Steirische Akademie für Allgemeinmedizin ein dichtes Programm mit einer Reihe von Vorträgen zusammengestellt. Über allem steht freilich die Frage: Wie kann die Allgemeinmedizin unser Gesundheitssystem verbessern?

Allgemeinmedizinerin Stephanie Poggenburg von der österreichischen Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin nennt drei Punkte, die beweisen, wie ein System besser für die Patienten gemacht werden kann – und zeitgleich nicht teurer wird.

Die neue, wichtige Rolle

Erstens: Die Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sollten laut Poggenburg eine echte Gate-Keeping-Funktion erhalten. Heißt: Sie lenken die Patientenströme und nicht der Patient wandert in Eigenregie mit der e-Card unkontrolliert durch das System. In Baden-Württemberg in Deutschland wurde so ein System implementiert. Die Patienten sind verpflichtet, dass sie zuallererst Allgemeinmediziner konsultieren, außer in Notfällen.

Die Allgemeinmediziner wiederum verteilen, wenn notwendig, die Patienten auf die Fachärzte. Mit dem Vorteil, dass sie auf diesem Weg schneller als im herkömmlichen System Termine erhalten, weil auch die Ärztinnen und Ärzte besser aufeinander abgestimmt sind.

Ergebnis: Mortalität gesenkt

Die Ergebnisse sind erstaunlich: „Alleine der Faktor Kontinuität bei den Behandlungsabläufen und Prozessen senkt die Mortalität bei den Patienten, weil sie schneller zu Hilfe kommen. Das konnte man mit den Zahlen, die dort vorliegen, beweisen. Und durch die koordinative Funktion bei der Berücksichtigung von verschiedenen Behandlungspfaden werden die Gesamtkosten für das System gesenkt. „Vor allem chronisch Kranke leben länger und gesünder und die Menschen kommen seltener ins Spital“, so Poggenburg, die in ihrer Praxis drei Krankenschwestern beschäftigt hat und eng mit der Community Nurse, die Hausbesuche übernimmt und Patienten bei der Behandlungs-Koordination hilft, zusammen arbeitet. Außerdem merkt sie noch einen wichtigen Punkt an, der für so ein System spricht: „Wir behandeln ja Familienbünde, damit weiß ich viel über die Menschen, kann besser und schneller handeln.“

Geringere Kosten, besser betreute Patienten

Zweitens: Interessant ist es, wie sich das Diabetes-Programm „Therapie aktiv“ auf die Gesundheit der Patienten und auf das Gesundheitssystem ausgewirkt hat. Das sagen die Daten: Das Programm senkt die Morbiditätsrate, die Patienten machen stärker mit und sind der Therapie treuer.

Dazu kommt, dass laut der Auswertungen trotz der Extra-Bezahlung der Ärzte die Kosten insgesamt laut Poggenburg rund 1000 Euro geringer pro Jahr sind. An dem Beispiel sehe man gut, dass sich Investitionen lohnen. Aber: Die Teilnahmezahlen sind noch zu gering, es brauche mehr Wissen. Bei den Ärzten wie bei den Patienten. Poggenburg erwähnt auch noch ein zweites Programm: „,Niere.schützen“ geht in die gleiche Richtung.“ Auch das „HerzMobil“ bringe ungeheuer viele Vorteile in der Behandlung.

Fehlende Patienten-Begleitung

Drittens: Das in weiten Bereichen fehlende Schnittstellen-Management (Weitervermittlung etc.) sei für die Patienten ein Handicap und genauso für das System. Je besser das funktioniert, desto stärker können auch Folgekosten eingeschränkt werden. „Dazu kommt, dass Elga unzureichend genutzt wird, und wenn keine Informationen weiter gegeben werden, ist auch die Strategie für die Patienten unmöglich“, so Poggenburg.

Zusätzlich propagiert Poggenburg, dass man Sozialarbeiter in die Betreuung von Patienten einbindet: „Sie wären ein wichtiges Bindeglied“, so Poggenburg. „Generell habe ich den Eindruck, dass die Bereitschaft interprofessionell zusammenzuarbeiten gerade bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten stärker ausgeprägt und damit ein Instrument der Zukunft ist. Man sollte also nicht nur auf Primärversorgungszentren setzen, sondern auch auf gut definierte Netzwerke zwischen Allgemeinmedizinern, Sozialarbeitern, Community-Nurses, etc., auch das hilft den Patienten.“

Insgesamt spießt es sich aber im Gesundheitssystem deshalb, weil man keine validen Gesamtberechnungen der Folgekosten für unterschiedliche Maßnahmen und wie sie sich auf das System und die einzelnen Player auswirken, kennt. „Das wäre für eine Reform einfach notwendig, um sie den Menschen auch erklären zu können.“