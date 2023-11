Gleich drei Häftlinge sind derzeit in Österreich auf der Flucht. Binnen der letzten paar Tage sind ein 16-jähriger Afghane, ein 35-jähriger russischer Hochrisikohäftling und eine Insassin des Frauengefängnisses Schwarzau ausgerissen. Der 16-Jährige war Insasse der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf, er entkam während eines Spitalsbesuchs, teilte seine Flucht samt Handschellen und Drogenkonsum sogar auf der Plattform Instagram. Der 35-Jährige saß in Krems-Stein unter anderem wegen schweren Raubes im Gefängnis, er lief den Wachbeamten im Zuge eines Arztbesuchs zu Fuß davon. Und die Insassin war stationär im Spital untergebracht, wurde nicht bewacht und ist vergangene Woche abgehauen. Dieser Fall wird nicht als Ausbruch gewertet. Groß angelegte Fahndungen der Polizei mit Hubschraubern, Hunden und Drohnen blieben bisher erfolglos.