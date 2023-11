Nach dem Tod eines 46-jährigen Mannes in einer Wohnung in Margareten hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei stufte die Causa laut ORF als „bedenklichen Todesfall“ ein. Der Mann wurde Dienstagabend tot in der Wohnung gefunden.

Ein 53-jähriger Mann hat laut ORF den 46-jährigen Bekannten in der Nacht auf Dienstag in seiner Zweitwohnung schlafen lassen. Als er Dienstagabend Nachschau halten wollte, gelang es ihm nicht, die Wohnung zu öffnen. Der Bekannte reagierte außerdem weder auf Anrufe noch auf das Klopfen gegen die Wohnungstüre. Es wurde die Polizei alarmiert, berichtet der ORF weiter.

Da man von einem Unfall ausging, wurde durch die Berufsfeuerwehr Wien die Wohnungstüre geöffnet. Der 46-Jährige lag im Bett. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, zudem Verletzungen am Hals und an einem Finger. Die Todesursache ist völlig unklar. Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.