Wie die Kronen Zeitung in ihrer Online-Ausgabe berichtet, ist es am späten Samstagabend zu einem schweren Zwischenfall in Güssing im Burgenland gekommen. Laut Aussagen von Passanten hat sich ein Asylwerber mit Diesel übergossen und anschließend selbst angezündet. Die Hintergründe dieser Tat sind unklar, auch das Motiv des Mannes.

Ein Taxifahrer und später auch Gäste eines Lokals wurden auf den Mann aufmerksam. Der Lenker sprang aus dem Wagen, riss dem Mann den brennenden Pullover vom Leib. Die Rettung brachte den Mann ins Spital, auch die Feuerwehr stand im Einsatz.