Ein 47-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Wald bei der Burgruine Aggstein (Bezirk Melk) in unwegsames Gelände geraten. Der Mann verlor in der Dunkelheit die Orientierung. Er setzte via Handy einen Notruf ab. Im Zuge der Suchaktion konnten Drohnen von Feuerwehr und Polizei den Mann schließlich orten. Der 47-Jährige wurde unterkühlt und mit Abschürfungen geborgen und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.