Eine Massenpanik nach einem Blitzschlag, ein Kanu-Unfall, ein Unfall mit Essigsäure, die Kollision zweier Flugzeuge und vieles mehr: Die Szenarien der Bundesübung „UHUdler“ des Roten Kreuzes, die am Freitag und Samstag im Raum Güssing absolviert wurden, sind vielfältig gewesen und haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles abverlangt, so das Resümee laut einer Aussendung.

Großangelegte Übung zur Vorbereitung auf Katastrophen

Ziel der Übung war es, das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten des Roten Kreuzes ebenso zu trainieren wie die Kooperation mit anderen Einsatzorganisationen wie der Feuerwehr und der Polizei. Fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Österreich sowie 200 Statisten nahmen im Südburgenland teil.

„Nach dem großen Einsatz während der Pandemie ist es wieder Zeit, uns österreichweit für kommende Katastrophen bestens vorzubereiten“, betonte Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Die Übung im Raum Güssing sei ein wichtiges Instrument und ein starkes Zeichen der freiwilligen, professionellen Hilfe gewesen. „Wir konnten viele unterschiedliche Szenarien mit teils sehr hohen anderen Anforderungen üben, viele davon gleichzeitig“, zog Hans Peter Polzer, Landesrettungskommandant Burgenland, ebenfalls positive Bilanz.

Internationale Zusammenarbeit in Zeiten der Krise

Bei der Übung war auch ein 5G-Truck von A1 am Einsatzgelände in Betrieb. Dieser sicherte neben der Telekommunikation die Stromversorgung des Camps im Falle eines Blackouts. Teil der Übung war zudem ein Out-of-Sight-Drohnenflug, mit dem die Menschenrettung und Erkundung von Gebieten außerhalb des unmittelbaren Sichtbereiches geübt wurde.

220 Teilnehmer aus Österreich, Frankreich, Polen sowie Rumänien sind in den vergangenen Tagen im Bezirk Wiener Neustadt - unter anderem auf dem Katastrophenübungsplatz des Bundesheeres „Tritolwerk“ - bei der „EU Modex 2023“ im Einsatz gestanden. Annahme war ein Erdbeben der Magnitude 5,6 in Wiener Neustadt, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich am Samstag.

„Es sind Bilder, die uns in den vergangenen Jahren begleiten, die uns alle zutiefst erschüttern: Bilder von Kriegen, Bilder von Naturkatastrophen und Hungersnöten, Bilder von Zerstörung und Verzweiflung. Umso mehr sind Menschen gefragt, die Hilfe leisten und Not lindern, ganz entsprechend dem Grundgedanken des Roten Kreuzes“, erklärte Niederösterreich-Präsident Josef Schmoll. Die Übung habe einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig länderübergreifende Zusammenarbeit in Zeiten von Krisen und Katastrophen sei.