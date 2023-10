Die Buchauer Alm war in der Ferienregion Achensee in Tirol ein beliebtes Ausflugsziel. War, denn seit Freitagnachmittag steht die Almhütte nicht mehr. Ein Großbrand zerstörte den Holzbau vollständig.

Nach Angaben des ORF brach der Brand circa gegen 16.00 Uhr in der Küche aus. Von dort aus griffen die Flammen schnell auf den Dachstuhl und das restliche Gebäude über und verwandelten die Almhütte in ein wahres Inferno. Die 20 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Hütte aufgehalten hatten, konnten rechtzeitig flüchten. Der Pächter versuchte noch mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen anzukämpfen, allerdings vergeblich. Er verletzte sich leicht an der Hand und musste behandelt werden.

Die Löscharbeiten für die über 100 Einsatzkräfte gestalteten sich kompliziert, da die Anfahrt aufgrund einer Wegerneuerung deutlich erschwert war. So wurden auch zwei Hubschrauber für den Transport und für die Löscharbeiten eingesetzt. Der Feuerwehrabschnitt Achental war mit circa 80 Feuerwehrleuten und 14 Fahrzeugen im Einsatz, die Bergrettung Maurach mit zehn Rettungskräften und zwei Fahrzeugen, die Rettung Schwaz mit zehn Personen und fünf Fahrzeugen sowie drei Polizeistreifen.

Seit Samstag in der Früh versuchen Brandermittler die Ursache für das Feuer auf der Buchauer Alm zu erorieren.