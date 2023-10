Wie jeden Herbst sind Anfang Oktober viele Student:innen an den österreichischen Fakultäten ins neue Semester gestartet, zuletzt wurden 2022 325.996 Immatrikulierte gezählt.

Schon vor einem Jahr hatte es sich abgezeichnet: Mit der vermehrten Rückkehr vom Distance Learning zum Präsenzunterricht wurde ein Anstieg der Unfälle von Studierenden registriert. Ein Bild, dass sich weiter verfestigt hat.

Die Zahl der Unfälle ist im Vergleich zu 2021 leicht gestiegen: 352 anerkannte Unfälle gab es 2022, im Jahr 2021 waren es 316. Erneut drängen nun mehr Student:innen auf den Campus und mit dem Beginn der kalten Jahreszeit häufen sich dabei auch die Unfälle.

Von insgesamt 352 anerkannten Unfällen von Student:innen im Jahr 2022 entfielen 19 Prozent auf Unfälle am Hin- und Rückweg in die Universitäten. Dies bedeutet einen Anstieg von 4 Prozent verglichen zum Vorjahr.

Sportunfälle und Nadelstichverletzungen

Mit 21 Prozent verzeichnen Sportunfälle einen ähnlich hohen Prozentsatz. Die Nadelstichverletzungen, die meist Human- und Veterinärmedizinstudent:innen betreffen, sind auf rund 42 Prozent gesunken.

Glücklicherweise kommen schwere oder gar tödliche Unfälle nur äußerst selten vor. Allerdings ist durch die Rückkehr des Studentenlebens auf den Hochschulen und dem Beginn der kalten Jahreszeit die Gefahr an Wegunfällen auf dem Hin- und Rückweg in die Universität nicht zu unterschätzen. Diese werden hauptsächlich durch Glatteis, Dunkelheit oder Schneefall verursacht.

Kein geregeltes Einkommen

„Fast jede:r Student:in kennt es: Wer sich einem Studium widmet, verfügt oft über kein geregeltes Einkommen. Umso wichtiger ist der Versicherungsschutz der AUVA für Studierende. Die junge Zielgruppe liegt uns besonders am Herzen, gehört die Bewusstseinsbildung für Sicherheit und Gesundheit doch zu unserem Kernauftrag“, so DI Mario Watz, Obmann der AUVA.

Der Versicherungsschutz der AUVA gilt für Student:innen an Universitäten, theologischen Lehranstalten, Fachhochschulen, Akademien und an pädagogischen Hochschulen. In den Versicherungsschutz eingebunden sind Unfälle, die direkt in der Ausbildungsstätte, am Weg dorthin oder am Heimweg passieren. Auch bei Verletzungen durch die Teilnahme an studienbezogenen Veranstaltungen wie Exkursionen, Sport- und Projektwochen sowie Praktika im Rahmen der Studienordnung sind Student:innen unfallversichert.