Der Bund will den Jungen ein Klimaticket spendieren. Ab 2024 sollen junge Menschen in Österreich zum 18. Geburtstag ein Klimaticket Österreich (regulär um 821 Euro) geschenkt bekommen. Das hat die Regierung im neuen Budget so vorgesehen, 120 Millionen Euro pro Jahr sind dafür eingeplant. Ab dem 18. Geburtstag haben die jungen Erwachsene drei Jahre Zeit, das kostenlose Klimaticket einzulösen.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) begrüßt das Angebot des Bundes. „Damit wird ein starker Anreiz gesetzt, häufiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto oder Moped zu fahren“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer in einer Aussendung. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht in diesem Angebot eine Möglichkeit, die Öffis „für alle bequem und leistbar“ zu machen. An der genauen Umsetzung wird gearbeitet, der Starttermin wird im Laufe des nächsten Jahres sein.

262.708 Ticket-Besitzer

262.708 Menschen in Österreich besitzen ein Klimaticket (Stand: September 2023). Davon entfallen 54 Prozent auf das Klimaticket Classic, 33 Prozent auf das Klimaticket Jugend und zwölf Prozent auf das Klimaticket Senior. Im Vorjahr gab es noch 206.361 Klimaticket-Besitzerinnen und -Besitzer.

79.385 Klimaticket-Besitzerinnen und -Besitzer fallen in die Kategorie „Jugend“ und sind unter 26 Jahren alt. Die meisten aktiven Tickets zählt man in Wien (83.038), Niederösterreich (64.061) und Oberösterreich (45.149). In der Steiermark kommt man auf insgesamt 16.718 Klimatickets, in Kärnten sind 7802 Personen via Klimaticket unterwegs. Die regionalen Klimatickets sind darin nicht eingerechnet.

Das Klimaticket ist eine Jahreskarte für nahezu alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich. Damit sind Fahrgäste um drei Euro pro Tag in ganz Österreich unterwegs – um gesamt 1095 Euro pro Jahr. Reisende bis einschließlich 25 und ab 65 Jahren sowie Menschen mit Behinderung zahlen 821 Euro. Auch regionale Klimatickets sind ebenso verfügbar. Zählt man alle regionalen Klimatickets dazu, dann ist laut dem Ministerium bereits jede siebente Österreicherin und jeder siebente Österreicher mit einem Klimaticket (regional oder bundesweit) unterwegs. Neben dem Klimaticket für Reisen in Österreich gibt es für Europa auch kostenlose Interrail-Tickets für 18-Jährige.