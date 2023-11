Mahlzeit! Die israelische Armee stürmte in der Nacht auf Mittwoch das Al-Shifa-Krankenhaus und tötete laut eigenen Angaben mehrere Kämpfer der radikal-islamistischen Palästinenser-Gruppe Hamas. Verbündete Israels, wie etwa die USA, distanzierten sich von der Militäraktion.

Heutige Empfehlungen

Streiks nehmen Fahrt auf, Suche nach neuem Verhandlungstermin

Die am Dienstag in Gang getretenen Streiks der Metaller-Gewerkschaften nehmen weiter an Fahrt auf. Während sich die Arbeitgeber nicht einschüchtern lassen wollen, pochen die Arbeitnehmer auf den nächsten Verhandlungstermin. Rund 200 Betriebe werden zumindest bis Freitag tagweise österreichweit bestreikt.

Der Arbeitskampf der Metaller-Gewerkschaft ist in vollem Gange © APA / Gert Eggenberger

Zwei Häftlinge in Niederösterreich auf der Flucht

In Niederösterreich sind zwei Insassen jeweils bei Krankenhausbesuchen entkommen und werden weiterhin von der Polizei gesucht. Die Justizanstalt Krems fahndet mit 200 Einsatzkräften nach einem 35-jährigen russischen Staatsbürger. Aus der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf floh ein 16-Jähriger. Lesen Sie mehr!

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Xi trifft Biden: Was vom Treffen der zwei mächtigsten Männer der Welt zu erwarten ist - und was nicht

Der amerikanische Präsident und Chinas Staatschef kommen heute in San Francisco zusammen. Erwartet wird von den beiden Weltmächten, die eine angespannte Beziehung zueinander haben, eine ganze Bandbreite an Gesprächsthemen. Lesen Sie hier eine ausführliche Analyse! (Kleine Zeitung +)

Kartografie als Politikum: Chinesischer Kartenanbieter spart Israel aus

Kabeg verurteilt: Kärntner wurde durch Prothese zum „Pflegefall“

Seit der Implementierung eines künstlichen Knies kann sich der 69-Jährige nicht mehr bewegen. Laut dem Gericht unterlief dem Spital ein folgenschwerer Fehler, für den nun ein sechsstelliger Betrag im Raum steht. (Kleine Zeitung +)

Deutscher Journalist soll hohe Geldsummen aus Russland erhalten haben

Der TV-Redakteur Hubert Seipel hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Jahre mehrmals interviewt und veröffentlichte zwei Bücher über ihn. Nun haben investigative Journalisten Dokumente ausgewertet, die ergaben, dass Seipel um die 600.000 Euro aus Russland bekommen haben soll. Erfahren Sie mehr!

Rapid trennt sich von Trainer Zoran Barisic

Nach der bitteren Niederlage in Hartberg am vergangenen Wochenende zog der Rekordmeister endgültig die Reißleine und ließ neben dem Cheftrainer auch seinen Assistenzcoach Thomas Hickersberger gehen. Ex-Rapid-Spieler Stefan Kulovits übernimmt vorerst interimistisch.

Causa Davidstern: Video aus Hotellobby soll Wahrheit ans Licht bringen

Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim in Leipzig geht heute in die nächste Runde. Aus einem Video-Mitschnitt soll nun hervorgehen, was an den Antisemitismus-Vorwürfen gegen den 41-Jährigen dran ist.

© IMAGO / Archeopix

Meine Empfehlung: Die neuen Hauben in der Steiermark stehen fest

Die Steiermark feierte im diesjährigen „Gault & Millau“ einen regelrechten Triumphzug und bekam von den Restaurantkritikern neuen Hauben verliehen! Die „Goldene Birn“, „Geiger Alm“ und „Schlosskeller“ räumten jeweils mit vier Hauben ab. Jan Eggers wurde zudem zum Patissier des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!