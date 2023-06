Steigende Lebensmittelpreise bereiten den Steirern Sorgenfalten. Sie müssen längst auch beim Essen Abstriche machen – viele greifen als Alternative zur günstigeren Variante oder verzichten ganz auf ihre Lieblingsprodukte. Besonders für einkommensschwache Familien bedeutet das am Ende des Monats häufig: Die Toastbrottage halten vielerorts Einzug – also Tage, an denen vorwiegend günstiges Toastbrot am Teller landet.