Seit Jahrzehnten liegt die Steiermark auf Platz eins. Allerdings in einer Negativwertung: Die Landesabgabe, die versteckt mit dem ORF-Entgelt eingehoben wird, ist in unserem Bundesland mit Abstand am höchsten. Und während andere Länder dieses Zubrot nun streichen, halten wir daran fest.