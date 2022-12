Es ist eine Arbeit, die so gar nichts mit der tierischen Pfotenbetreuung von Hund und Katz’ in urbanen Kleintierpraxen zu tun hat.

Es ist eine Arbeit, die für die Lebensmittelsicherheit immens wichtig ist.

Aber es ist eine Arbeit, für die sich immer weniger Tierärztinnen und Tierärzte finden. Die Rede ist von verpflichtenden Lebend- und Schlachttierkontrollen in Schlachthöfen.