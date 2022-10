"Ich bin jeden Tag dankbar dafür, wenn ich die Tür zu diesem Haus aufsperren darf und ich weiß, dass ich mich hier an jedem Tag an meinem richtigen Platz fühle“, sagt Angelika Vanek-Enyinnay. Sie hat vor 13 Jahren die Schwalbe gegründet. Ein teilzeitbetreutes Haus, das Frauen nach einem stationären Aufenthalt auf der Psychiatrie in ein selbstbestimmtes Leben begleitet.