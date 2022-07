Die Speckgürtelgemeinde Kalsdorf bei Graz will eine de facto Bausperre verhängen. Mit der Notbremse soll die Lebensqualität der Bewohner geschützt werden. Andere Kommunen, die mit der Abwanderung und um jeden Kommunalsteuer-Euro kämpfen, können sich das nicht leisten. Wenn sich das Fachmarktzentrum unbedingt am Ortsrand breitmachen will, soll’s halt so sein.