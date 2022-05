Die Aufregung rund um das Thema Schulabmeldungen war am Beginn des Schuljahres groß. Zu Recht. Am 17. September meldete das Bildungsministerium österreichweit 7515 Schulabmeldungen. Das sind rund drei Mal so viele wie in den Jahren davor. Nach Niederösterreich mit 2049 Abmeldungen und Oberösterreich mit 1427 rangierte die Steiermark in diesem Ranking auf Platz drei mit 1130 Kindern im häuslichen Unterricht. Eine Entwicklung, die die Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner „mit Sorge erfüllt“, wie sie einem Interview mit der Kleinen Zeitung betonte.