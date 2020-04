Facebook

Maskiert bei der Ausführung ihrer Tätigkeit

waren, so viel ist gesichert, schon viele Täter. Dass sie dann beim gerichtlichen Nachspiel noch einmal mit

Masken auftreten, das kam noch nicht vor.

Bislang. Denn an den heimischen Gerichten brechen Corona-bedingt neue Zeiten an, in denen Mund-Nasen-Schutzmasken in den Gerichtssälen verpflichtend sind.