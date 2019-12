Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie kosten, sie krachen, sie stinken, sie quälen Tiere und schaden der Natur: Feuerwerke gehören abgeschafft. Das wäre nur vernünftig. Doch mit der Vernunft ist es so eine Sache: An gewissen Dingen verpufft sie einfach. An Kindheitserinnerungen etwa. Das Zischen, wenn sich die Rakete in die Höhe schraubt; der Knall, wenn sie explodiert; die Farben, die sie in den Himmel malt: Bilder und Geräusche, die sich von Silvesterfeier zu Silvesterfeier eingeprägt haben – ohne die sich einige ein neues Jahr gar nicht vorstellen wollen. Schließlich sind es Erinnerungen, die ihnen die Kindheit zurückbringen und die sie ihren eigenen Kindern nicht vorenthalten wollen.