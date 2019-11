Facebook

Kaum hat sich der Pulverdampf gelegt, herrscht allseits schon wieder eitel Sonnenschein in der Landespolitik: Wahlsieger Hermann Schützenhöfer bat gestern alle anderen Parteichefs zur Audienz und hörte sich von jedem artig das Sprücherl an, dass man eh ausgezeichnet miteinander auskomme. Zumindest die SPÖ, die Grünen und die Neos hängten noch das Angebot dran, als Partner in der Landesregierung mitzuarbeiten.