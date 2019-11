Facebook

Vor zwei Wochen erst beschloss der Grazer Gemeinderat eine „Erklärung gegen den Antisemitismus“. Es war der Tag, bevor sich die Reichspogromnacht 1938 jährte, in der auch in Graz der rechtsextreme Nazi-Mob über alles, was jüdisch war, mit Feuer und Gewalt herzog. Mit dem Gemeinderatsbeschluss verurteilt nun der Gemeinderat der Stadt Graz jegliche Form von Antisemitismus, jeglichen Rassismus.