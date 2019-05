Facebook

Hitzige Debatte im Landtag © Jürgen Fuchs

Gut gegen Böse, Simmering gegen Kapfenberg oder Jedi gegen Imperium: Das liegt im Alter des Betrachters. Wenn wie gestern die Landtagsparteien erneut über die neue Sozialhilfe streiten, sind die Grenzen jedenfalls klar gezogen. Auf der einen Seite steht die FPÖ, die mit dem Sozialhilfe-Gesetz „gegen die Sozialtouristen aller Herren Länder“ vorgehen will. Auf der anderen Seite stehen SPÖ, Grüne und die KPÖ.



Die steirische ÖVP steht irgendwo in der Mitte: Einerseits steht sie loyal zur Bundesregierung. Andererseits kann die Schützenhöfer-Fraktion ihren Zorn auf FPÖ-Positionen und einzelne Politiker nicht verbergen. Um die rund 11.000 Personen, die entweder keine Wohnunterstützung zusätzlich erhalten werden oder ihren erhöhten Wohnaufwand erst auf langen Behördenwegen nachweisen müssen, geht es (leider) gar nicht.



Politisch geht es darum: Wie weit kommt die ÖVP der Schickhofer-SPÖ beim Ausführungsgesetz, gleichsam dem Beipackzettel des Landes zur Sozialhilfe, entgegen? Welche Zusatzleistungen sind in der Steiermark möglich? Anders gefragt: Ist die Steirer-VP nun türkis oder schwarz? Die Antwort könnte die Landtagswahl mitentscheiden.