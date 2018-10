Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) KANIZAJ Marija-M. | 2016

Wenn in der Nacht auf morgen eine europäische Rakete mit einer Weltraumsonde an Bord abhebt, ist auch österreichisches Know-how an Bord. Genau genommen sind es Grazer Wissenschaftler, die nach den Sternen greifen.

Das ist auch im übertragenen Sinn zu verstehen. Es ist eine jener Forschungsrichtungen, die Graz tatsächlich zu den Sternen tragen und sie auf der internationalen Landkarte sichtbar macht. Denn diese Projektaufträge sind weltweit umkämpft, nur die Besten kommen zum Zug.

Zu einem attraktiven Standort, an dem neue, zukunftsträchtige Arbeitsplätze entstehen sollen, gehört einiges. Eine gute Infrastruktur ist zum Beispiel nötig, es muss rechtliche und politische Sicherheit herrschen, Ausbildungs- und Bildungsstätten müssen vorhanden sein und ein kulturelles Umfeld ist unumgänglich. Oder anders gesagt: Die Lebensqualität muss stimmen.