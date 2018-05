Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Dem Pfingstwochenende eilt wie jenem zu Ostern ein schlechter Ruf voraus. Verkehrsmäßig zumindest. Auch wenn die Unfallbilanzen Jahr für Jahr „besser“ werden, weniger Tote zu beklagen sind – Horrorwochenenden bleiben in Erinnerung. Pfingsten 2014 etwa sind österreichweit 13 Tote zu beklagen gewesen. 15 Jahre davor, 1999, ist bei elf Todesopfern an nur einem Wochenende sogar noch über die „zweitbeste Unfallbilanz seit 1968“ geschrieben worden! Da kann man sich ausmalen, was sich vorher auf Österreichs Straßen abgespielt hat.

