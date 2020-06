Kärntner Kasernen Die Versprechungen der Ministerin sind kein Grund zur Entwarnung

Facebook

Sie hat schon oft „Gestalt angenommen“, die Großkaserne in Villach. Und sie spielt alle Farben. Der rote Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil versprach alles, was für das Bundesheer gut und teuer wäre. Im Jahr 2016 war das der Kasernen-Neubau in Villach. Als er abtrat, war nichts in trockenen Tüchern. Der blaue Verteidigungsminister Mario Kunasek brachte es 2018 und 2019 zustande, den Kasernen-Bau zu- und abzusagen. Nun verspricht die schwarze Verteidigungsministerin Klaudia Tanner „eine neue moderne Kaserne in Villach als Ersatz für die alten, baufälligen“.