Guten Morgen!

Das Haus, in dem wir leben, ist alt, das Haus, in dem ich arbeite, auch. Wenn man aus der flirrenden Hitze der Straße in den Flur tritt, schlägt einem kühle Luft entgegen, nicht elektrisch heruntergechillter Frost, sondern angenehme Erdenkühle. Der erfrischende Hauch erinnert an die Relativität des Fortschritts. Die Ziegelbauten aus dem 19. Jahrhundert mit ihren massiven Wänden und verputzten Fassaden sind besser für die Witterungsbedingungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts gewappnet als neuere Produkte der Baukunst.