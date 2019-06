Facebook

Die ÖVP hat ein Glück, dass gestern auf dem Pogusch die Weinkost der Kleinen Zeitung war. Wäre sie nicht gewesen, hätten wir wohl mit den Parteispenden auf der Titelseite aufgemacht. So aber war das Foto von der Eigenveranstaltung gesetzt. Wie jedes Jahr. Es zeigt Dominic Thiem, Klaus Maria Brandauer und Tobias Moretti mit den steirischen Winzerinnen und Winzern. Einmal im Jahr verneigen wir uns vor ihren großen Weinen und erinnern uns daran, wie alles mit einer verarmten Doppelliter-Region begonnen hat. Eine sagenhafte Erfolgsgeschichte, geboren aus der traumatischen Erfahrung eines Weinskandals. Wir durften diese Geschichte als Zeitung begleiten und mitschreiben. Die Veranstaltung, für die es kein Äquivalent und keinen leistbaren Gegenwert gibt, ermittelt die besten Tropfen und ist doch mehr geworden als das. Sie ist eine Einladung an die Republik, mit sich selbst bei frischer Luft ins Gespräch zu kommen. Diese Einladung sprechen wir einmal im Jahr aus. Wir bleiben distanziert freundlicher Gastgeber und passen auf, dass wir nicht mit unserem ersten Gebot in Konflikt geraten, das als Poster in unserem Newsroom hängt: „Don`t be part of the establishment!“. Die Kultur trägt das Treffen, das seitenblickefrei ist. Die Politik darf sein, aber nicht in tragender Rolle. Über die Interventionen im Vorfeld wird einmal ein hübsches Buch zu schreiben sein. Wir werden sie öffentlich machen, so wie die Siegerweine und die Sonderpakete für die Leser und Leserinnen der Zeitung.