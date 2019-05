EU-Wahl Ein Wahlsieg ist kein Ruhepolster, das musste Peter Kaiser zur Kenntnis nehmen.

Facebook

Die Kärntner sind ihrem Ruf, immer für Überraschungen gut zu sein, wieder gerecht geworden. Hierzulande differiert das Stimmverhalten zwischen den Wahlen besonders stark. Bei der Landtagswahl war die SPÖ knapp an der absoluten Mehrheit und drei Mal so stark wie Koalitionspartner ÖVP. Ein Wahlsieg ist aber kein Ruhepolster. Jetzt bei der EU-Wahl sind die beiden Parteien gleichauf. Und die FPÖ hat ein Plus vor dem Ergebnis, obwohl der unrühmliche Abgang ihres Bundesparteichefs das Wahlkampffinale dominiert hatte. Mit „jetzt erst recht“ konnte sie ihre Anhänger mobilisieren.