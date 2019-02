Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Habe mir gestern in Vorbereitung auf meinen Sonntagskommentar den Text der Genfer Flüchtlingskonvention herausgegoogelt und zum genaueren Studium ausgedruckt. (Bin ein großer Ausdrucker). Ich wollte wissen, ob das internationale Abkommen, 1951 als humanitäre (Überlegenheits-)Geste des Westens gegenüber den Opfern des Kommunismus ins Leben gerufen, tatsächlich schuld daran ist, dass in Vorarlberg ein junger Türke und 15-facher, zu Recht aus dem Land geworfener Gesetzesbrecher den Staat verhöhnen konnte, ehe der Secondo und illegal Rückkehrende sich mit einem abscheulichen Mord an einem Diener dieses Staates rächte.