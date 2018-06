Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorbilder braucht das Land. Wie die deutsche Verteidigungsministerin und frühere Familienministerin, die demonstrierte, dass eine Mutter von sieben Kindern alles schaffen kann. Im Vergleich dazu wird die erste Mutterschaft unserer Tourismusministerin ein Kinderspiel. Ihr Partner wird das Baby betreuen und kurz vor und nach der Geburt springt die Frauenministerin im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ein. Wie meinte sie zu Recht, um alle Fragen auszuschließen, wie Geburt und Ministerium möglich seien? Führungsfunktion und Muttersein müssten heute vereinbar sein.

Ja, das müssen sie. Aber wenn das so ist, warum dann noch ein Wort darüber verlieren? Niemandem würde bei einem Minister, der Vater wird, einfallen, die Vereinbarkeit zu erwähnen. Weil Männer nicht gebären? Stimmt, aber auch Männer können zwei Monate ausfallen, ohne dass jemand verkündet, dass dies kein Problem sei. Warum die Frauenministerin es erwähnt? Weil alle wissen, wie schwer die Vereinbarkeit bei Frauen immer noch ist. Und nur möglich ist, wenn a) der Partner die Vollvater-Hausmann-Rolle, b) die Oma die Mutterrolle, c) eine Kinderfrau oder eine Krippe die Betreuung übernimmt. Im aktuellen Fall kann sich die Frauenministerin aber über die Vorbildwirkung ihrer Kollegin freuen: Mann in Karenz, Frau im Ministerium.

Ideal für jede Werbekampagne für „Väter in Karenz“. Und jene Frauen, die keine Führungsfunktion haben und deren Männer sich nicht vom Slogan „Verpasst nicht die Rolle eures Lebens“ ansprechen lassen und nicht in Karenz gehen? Sie leisten mit Sicherheit mit Teilzeit-Job und Kinderbetreuung mindestens gleich viel wie so manche Führungskraft, deren Leben durch Chauffeur, Assistenten und Vollzeitbetreuung des Kindes erleichtert wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.