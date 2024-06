Ein Tropfen, sagt der Volksmund, kann ein Fass zum Überlaufen bringen. Andererseits kann ein guter Tropfen aus einem guten Fass einen aufziehenden Sturm ins Wasserglas verbannen. Wir haben diese önologischen Lesarten gestern bei der Weinkost der Kleinen Zeitung auf dem Pogusch einander gegenübergestellt und manch interessanten Schluss gezogen. Auf den Zustand des Weinbaus und auch auf den Zustand der Koalition, die manche Beobachter zuletzt nur noch als einen Zustand erachteten. Mehr darüber erzählen wir Ihnen gerne in der Sonntagszeitung. Der Wein und die Erkenntnisse reifen noch. Heute nur so viel: Als türkise und grüne Minister aufeinandertrafen, erstmals nach dem großen Renaturierungs-Knall, verlief die Gärung in kontrollierten Bahnen.