In Norditalien muss das Wasser rationiert werden, weil die unbarmherzig herabbrennende Sonne gerade die letzten Reserven verdampfen lässt. In Kärnten und Teilen anderer Bundesländer entlädt sich indes die Hitze in schweren Unwettern, die ganze Landstriche in Schlammlandschaften verwandeln. Währenddessen erlebt Graz die heißeste Nacht seit Beginn der Messungen vor mehr als 120 Jahren.