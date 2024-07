Joe Biden hat bereits angekündigt, in seiner noch verbleibenden Amtszeit als US-Präsident so viel wie möglich Projekte angehen zu wollen. Er hält Wort, mehren sich doch nun seriöse Berichte, dass er eine Reform des Supreme Court anvisiert. Diese ist so heikel, wie sie überfällig ist – und nicht nur als Reaktion auf äußerst umstrittene, prägende Entscheidungen des obersten US-Gerichtshofs der letzten Zeit zu deuten.