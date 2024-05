Arabische Länder kritisieren den israelischen Angriff auf ein Zeltlager in Rafah als Massaker und fordern, die internationale Gemeinschaft müsse Israels Feldzug in Gaza stoppen und den Weg zu einer Zweistaatenlösung freimachen. Die Arabische Liga will eine internationale Friedenskonferenz organisieren, um einen unabhängigen Palästinenserstaat durchzusetzen.