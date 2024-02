Nachher wird es wieder fad gewesen sein. Dass im Quoten-Live-Duell mit dem ORF neuerdings Puls 4 als auf Effekt getrimmter Ereignisdolmetsch für das jüngere Fernsehpublikum antritt, wird daran kaum etwas ändern. An den Live-Übertragungsbemühungen der Sender liegt es aber nicht, wenn es vor dem Fernseher langweilig wird (auch wenn vor allem der ORF selten so sehr Staatsfunk ist wie an diesem Abend, gerade der heilige Etrnst, mit dem da schwungvolle Unterhaltung simuliert wird, ist ein untrügliches Zeichen dafür) - der Opernball ist halt längst zum Hochamt der Mittelmäßigkeit geschrumpft, da können die Debütantinnen und Debütanten noch so reizend sein, die Politiker noch so aufgedreht, die Moderatoren noch so viele vorbereitete Bonmots versemmeln.