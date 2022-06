In 1500 Metern Seehöhe und aufwärts trägt man keine kurze Hose. Empfinden Sie das als radikalen Imperativ? Sollten Sie nicht. Die lange Hose zollt den Gefahren im Gebirge Respekt. Das Wetter kann umschlagen, das Bein umknicken, Wartezeiten entstehen. Auch im Sommer kühlt der vom Aufstieg geplagte Körper jenseits der Baumgrenze schnell aus.



Was bei jeder Tour in alpines Gelände noch ins Gepäck muss? Ein zusätzliches warmes Kleidungsstück, ein Erste-Hilfe-Set, ein Biwaksack, eine Stirnlampe – und selbstverständlich eine genaue Beschreibung der Route. Noch nie waren Tourdaten so detailliert und einfach erhältlich, dennoch werden sie oft mit fatalen Folgen fehlinterpretiert oder gar ignoriert.

Im Kleinwalsertal entschied sich eine Gruppe Lehrer, mit 99 deutschen Schülern über den nassen Heuberggrat Richtung Walmendigerhorn aufzusteigen. Unterkühlt, erschöpft und durchnässt wurden die 12- bis 14-jährigen per Hubschrauber geborgen.

Die mittelschwere Wanderung wird bei Nässe zum fordernden Aufstieg. Könnte man wissen, steht in den Tourdaten.